Glauber Braga perde quase 5 quilos após uma semana em greve de fome

Glauber Braga completa uma semana em greve de fome - Foto: Reprodução / Instagram

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) perdeu 4,6 quilos desde que iniciou a greve de fome em protesto contra o processo de cassação do seu mandato, segundo informou sua assessoria. Ainda de acordo com a equipe de Glauber, as condições de saúde do parlamentar estão “a cada dia mais debilitadas”.

A manifestação do parlamentar completa uma semana nesta quarta-feira, 16. Além de alegar ingerir apenas soro, isotônico e água, o parlamentar está dormindo no plenário onde ocorrem as sessões do Conselho de Ética da Câmara. Glauber tem sido acompanhado por uma equipe médica e realizado exames de sangue diariamente.

Nos últimos dias, Glauber recebeu o apoio de ministros do governo Lula, parlamentares da base governistas, sindicalistas e movimentos sociais. Além disso, músicos promoveram uma roda de samba na área externa da Câmara em solidariedade ao deputado na última segunda-feira, 14.

Na semana passada, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou um parecer que pede a cassação de seu mandato. Glauber é acusado de empurrar e expulsar um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) do Congresso Nacional durante uma confusão em 2024. Na ocasião, o parlamentar chegou a chutar o homem.