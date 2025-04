Algoz de Lula pode herdar mandato de Glauber Braga na Câmara

Heloísa Helena pode voltar à Câmara dos Deputados - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ainda sob o risco de ter seu mandato cassado pelo plenário da Câmara dos Deputados, o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) pode deixar a cadeira no parlamento para uma ex-aliada e hoje crítica ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Primeira suplente da Federação Psol/Rede no Rio de Janeiro, Heloísa Helena assume a vaga em uma eventual cassação do psolista.

Heloísa Helena é uma das fundadoras da Rede Sustentabilidade. Antes disso, em 2005, a então senadora fundou o Psol com um grupo de parlamentares que haviam sido expulsos do Partido dos Trabalhadores (PT), após discordâncias com a condução do primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ex-aliada, a ainda parlamentar se tornou uma das sua principais críticas.

No ano seguinte, em 2006, Heloísa Helena foi candidata a presidente da República, ficando na terceira colocação, com 6 575 393 votos, a maior votação de um candidato do Psol ao Planalto até hoje. Ela ficou atrás de Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB-2006), que disputaram o segundo turno.

Rede Sustentabilidade

Na década seguinte, em 2015, Heloísa Helena fundou a Rede, partido que tem a luta ambiental com principal bandeira. Em 2021, ela assumiu o cargo de portal-voz da sigla, cargo que ocupa até hoje.

Após ter construído sua carreira política no estado de Alagoas, a ex-senadora tentou uma cadeira de deputada federal em 2022 pelo Rio de Janeiro, obtendo 38.161 votos e ocupando a primeira suplência.

Retorno à Câmara

Caso Glauber Braga seja cassado, Heloísa Helena se torna deputada federal. O processo teve início na última semana, com a decisão do Conselho de Ética favorável à cassação. Agora, o destino do deputado federal está no plenário da Câmara, que ainda não pautou a votação.

Desde a decisão do Conselho de Ética, Glauber entrou em greve de fome e está acampando na Câmara. O deputado diz que só encerrará o protesto após alcançar seu objetivo de barrar a cassação.

O que houve com Glauber?

Glauber Braga é alvo do processo de cassação após agredir, em 2024, um militante do Movimento Brasil Livre (MBL), durante uma discussão nos corredores da Câmara dos deputados. O parlamentar afirmou que o youtuber Gabriel Costanero fez ofensas pessoais.