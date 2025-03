Justiça veta nomeação de delegados da Rede ligados a Heloisa Helena

Heloisa Helena já foi ligada a ministra Marina Silva - Foto: Geraldo Magela | Agência Senado

A nomeação de delegados da Rede Sustentabilidade foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Os nomes foram divulgados pela executiva estadual da Bahia, contudo, não integram o censo partidário.

A decisão judicial representa uma derrota para o grupo da ex-senadora Heloisa Helena, que já foi ligada a ministra Marina Silva. A titular do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, por sua vez, esteve em Salvador no último fim de semana, 8, quando fez as filiações.

O documento diz que a adesão dos novos membros a federação Rede/Sustentabilidade aconteceu em massa, e sem ouvir a direção estadual da sigla, caracterizando-se como violação às regras partidárias, segundo a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

Com isso, os delegados estão suspensos de participar de "reuniões, eventos ou na plenária do VI Congresso Nacional da REDE Sustentabilidade, até ulterior decisão colegiada", conforme determinou o desembargador Renato Rodovalho Scussel.

A defesa do partido na Bahia celebra decisão e diz que a medida "reconheceu exatamente o que o estatuto do partido da Rede Sustentabilidade prevê. E dá competência exclusiva do elo estadual, confeccionar o censo, que é a lista de filiados aptos para votação", disse o advogado da Rede Bahia, Eduardo Café.

A deliberação final deve ser feita no Congresso Nacional do partido, que deve acontecer nos dias 11, 12 e 13 de abril. Na ocasião, será decidido qual o grupo assumirá a direção partidária através dos votos dos delegados de todos os estados do Brasil.