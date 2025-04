Em greve de fome, deputado assiste série Black Mirror na Câmara

Braga está em greve de fome há 84 horas - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), que está em greve de fome enquanto o seu processo de cassação não é votado no plenário da Câmara dos Deputados, assistiu na última madrugada a um episódio da série Black Mirror.

O parlamentar reiterou que vai continuar com a greve de fome e está apenas ingerindo líquido, de acordo com informações da sua equipe. Em nota veiculada neste sábado, 12, assessores de Braga disseram que já são 84 horas em jejum. Ele tem recebido visitas na própria Câmara, onde também tem dormido e passado os dias.

Glauber Braga cassado

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, 9, a cassação do mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) por chutes e empurrões a um militante do MBL, em abril do ano passado.

O relatório, que contou com a elaboração do deputado baiano Paulo Magalhães (PSD), foi aprovado por 13 membros do colegiado e teve apenas cinco votos contrários. O caso de Braga foi enquadrado como quebra de decoro parlamentar.

Apesar de ter sido aprovado no Conselho, o pedido de cassação ainda será votado em plenário com os demais deputados.