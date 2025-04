Em sete anos, Conselho de Ética do Senado realizou cinco reuniões

Plenário do Senado Federal - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Nos últimos sete anos, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado se reuniu somente cinco vezes. Os últimos encontros regulares do colegiado aconteceram em 2017.

Conforme levantamento realizado pela CNN, as reuniões mais recentes foram espaçadas, duas em setembro de 2019; uma em março e outra em junho de 2023; e a última em julho de 2024.

No sistema do Senado, a situação atual do Conselho é de “em funcionamento”, no entanto, não há previsão de reunião para este ano, até o momento. O colegiado é formado por 15 titulares e 15 suplentes.

O Conselho de Ética recebe e analisa representações e denúncias feitas contra senadores. As medidas disciplinares podem variar desde uma advertência até a perda do mandato – esta última precisa da anuência do plenário da Casa.