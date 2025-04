Secretário de Justiça critica medida da Câmara contra Glauber Braga

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, posicionou-se contrário à cassação do deputado carioca e afirmou que “a acusação de que Glauber [Braga] teria se excedido com um provocador de extrema direita não justifica uma perda de mandato”.

O secretário, que também é especialista em direito constitucional, declarou ainda que o mandato parlamentar é algo central numa democracia e que a cassação só deve ser adotada em casos gravíssimos. De acordo com Freitas a medida é um péssimo precedente, pois, põe em risco as regras do jogo democrático.

“A cassação injusta de um parlamentar é algo que fere de morte a democracia. Essa decisão é uma ameaça a todos nós, democratas” declarou o secretário Felipe Freitas.

Na última semana, o relator do processo no Conselho de Ética, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), leu o parecer que pede a cassação de Glauber. Neste sábado,12, o deputado recebeu a visita dos ministros Gleise Hoffman (Relações Institucionais); Sidônio Palmeira (Comunicação) e do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias.

