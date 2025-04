Saiba detalhes sobre cirurgia que ex-presidente Bolsonaro se submeteu

Bolsonaro após deixar hospital em Natal, no Rio Grande do Norte - Foto: JOSE ALDENIR | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico após sentir um desconforto abdominal enquanto cumpria agenda no interior do Rio Grande do Norte. Incialmente foi transferido para a capital do estado, Natal, e posteriormente encaminhado em um avião para uma unidade de saúde em Brasília.

Bolsonaro fez uma laparostomia, procedimento este em que o abdômen é completamente aberto, o que permite ao cirurgião acessar os órgãos internos com o objetivo de diagnosticar diagnosticar e tratar condições que não foram previamente identificadas através de exames de imagem.

Segundo o portal Medscape, a laparotomia exploratória costuma ser indicada nos seguintes casos:

Dor abdominal de início agudo e achados clínicos sugestivos de patologia intra-abdominal necessitando de cirurgia de emergência;

Trauma abdominal com hemoperitônio e instabilidade hemodinâmica;

Dor abdominal crônica;

Estadiamento da malignidade ovariana e da doença de Hodgkin;

Sangramento gastrointestinal obscuro;

Doenças mais raras.

Segundo o artigo produzido pelas especialistas Maria de Fátima Tazima, Yvone de Andrade Vicente e Takachi Moriya, publicado no simpósio Fundamentos em Clínica Cirúrgica, a laparostomia tem as seguintes etapas:

Laparotomia – abertura cirúrgica da cavidade abdominal;

Exploração da cavidade abdominal para avaliar a extensão da patologia e para identificar outras possíveis patologias não diagnosticadas previamente;

Realização da cirurgia propriamente dita;

Inventário ou revisão da cavidade abdominal para que se tenha certeza de que a cirurgia está completa e bem feita e para verificar se não foram esquecidos corpos estranhos na cavidade (compressas,gazes, agulhas, etc);

Fechamento da cavidade.

A recuperação deste tipo de procedimento é maior do que posteriormente a uma vídeo-laparoscopia. A incisão demora, em média, seis semanas para cicatrizar e deixa uma cicatriz no abdômen, que com o tempo tende a desaparecer.