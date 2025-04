Bolsonaro afirma que deve passar por nova cirurgia

Bolsonaro vai ser transferido para Brasília a fim de receber atendimento especializado - Foto: Divulgação

Internado desde esta sexta-feira, 11, no Hospital Rio Grande, em Natal-RN, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nas redes sociais de que, provavelmente, precisará de uma nova cirurgia, em consequência da facada que levou em 2018.

“Em Brasília ou em São Paulo, após minha transferência, provavelmente passarei por uma nova cirurgia”, escreveu.

Internado desde a sexta-feira, 11, o político do PL sentiu fortes dores abdominais e deve ser transferido de Natal para Brasília em uma UTI aérea, como afirmou o senador Rogério Marinho na manhã deste sábado,12, após visitar o ex-presidente no hospital Rio Grande do Norte, durante entrevista coletiva.

Os médicos afirmaram que o quadro de distensão abdominal foi amenizado e o ex-presidente tem situação estável. De acordo com boletim do início da tarde deste sábado, 12, Bolsonaro teve noite com mais de 8 horas de sono, porém sem previsão de alta.

O quadro atual é o mais grave desde a facada que tomou durante a campanha eleitoral de 2018.

No boletim da sexta-feira, 11, foi informado que Bolsonaro estava com parâmetros vitais estáveis e que teria recebido hidratação e profilaxia antibacteriana. Havia ainda a necessidade de realizar exames de imagem com contraste para melhor avaliação do quadro clínico. Por segurança, um andar inteiro do Hospital Rio Grande, em Natal, foi reservado para o ex-presidente.