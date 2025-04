Exército forma 1ª mulher piloto da história da corporação

A cerimônia aconteceu na sexta-feira, 11, no Centro de Instrução de Aviação do Exército - Foto: Reprodução/TV Vanguarda

O Exército Brasileiro formou a primeira mulher da história da corporação no Comando de Aviação do Exército (Cavex). A cerimônia aconteceu na sexta-feira, 11, no Centro de Instrução de Aviação do Exército, em Taubaté, no interior de São Paulo.

A 1ª Tenente Emilly Braz, de 24 anos, e outros treze tenentes, sendo dois da Marinha, receberam as “asas” da Aviação do Exército Brasileiro. A cerimônia contou com a presença do Comandante do Exército, o General Tomás Paiva, além de outras autoridades.

Além de ser a primeira mulher da história a se formar piloto do Exército, a Tenente Emily, que é gaúcha de Santana do Livramento, foi a mais jovem da turma de 2018 da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), que foi a primeira a formar mulheres.

O curso realizado pelos militares tem duração de 63 semanas, que incluem rigoroso treinamento teórico e prático, que chegam a 1.800 horas de voo real e em simuladores.

Entre os módulos do curso, estão operações com Óculos de Visão Noturna (OVN), voo por instrumentos e pilotagem tática, capacitando os novos pilotos para missões em diferentes cenários operacionais.