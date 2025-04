Zap caiu? Usuários não conseguem mandar mensagem em grupos

WhatsApp - Foto: AFP

O aplicativo de conversa WhatsApp está apresentando instabilidade, na manhã deste sábado, 12. Segundo relatos de usuários, não está sendo possível mandar mensagens nos grupos, apenas manter contato no privado.

De acordo com informações dos usuários, ao tentar enviar qualquer mensagem nos grupos aparece um ponto de interrogação vermelho.

Com a situação, a busca por mais informações no X deixou o nome do WhatsApp entre os assuntos mais comentados do Brasil. “Estão tentando me calar. Oi, gente. Meu Deus”, diz um print publicado por uma pessoa. “Que ódio”, completou. “Foi só o meu WhatsApp que morreu?”, quis saber mais uma.

Conforme indica o Down Detector, portal que analisa os problemas reportados nas últimas 24h, mostra que, após as 11h, houveram mais de 1.420 notificações sobre o aplicativo. De acordo com o site, as primeiras reclamações se iniciaram pouco depois das 8h.