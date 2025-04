Homem mata amante com uma caneta dentro de motel

O suspeito teria um caso com a vítima, que era a sua amante - Foto: Reprodução

Uma mulher foi morta com uma caneta em um motel de Santo André, no ABC Paulista, na tarde da última sexta-feira, 11. O suspeito teria um caso com a vítima, que era a sua amante.

Segundo a polícia, o casal, que tem deficiência auditiva, teria tido uma discussão, até que o homem furou a mulher na barriga utilizando a caneta.

Os agentes foram chamados até o local, onde a mulher foi encontrada caída com ferimentos no tórax, além de lesões na cabeça e pescoço.

Equipes do Samu atenderam a ocorrência e tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu e morreu no local.