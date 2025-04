Mulher é morta por dupla em moto quando chegava em casa

A morte de Hosana ainda é um mistério para a polícia - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma mulher foi executada a tiros, na manhã da quinta-feira, 10, no povoado Santarém, zona rural de São João do Carú, a 360 km de São Luís, no Maranhão.

Hosana Santos Flores, 50 anos, chegava em casa, quando foi surpreendida a tiros por dois homens em uma motocicleta. Uma câmara de segurança da rua flagrou a ação dos criminosos.

Na imagem, primeiro é possível ver Hosana chegando em casa, por volta das 10h, e, logo depois, a moto aparece com os suspeitos. O garupa atira várias vezes contra a vítima e ela ainda tenta correr, mas é atingida por dois disparos.

Segundo informações do G1, a mulher ainda foi levada para um hospital do município e, em seguida, transferida para o Hospital Municipal de Santa Inês, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Até a publicação desta matéria, a polícia ainda não tinha indicativo de autoria e motivação.