Ambulante morre após confusão com PM no centro

Após a morte, comerciantes fizeram manifestação e foram dispersados com bombas de gás de pimenta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um ambulante senegalês morreu após ser baleado durante uma confusão com a Polícia Militar em uma abordagem na tarde desta sexta-feira, 11, no Brás, Centro de São Paulo.

O ambulante tentando impedir os policiais de levarem um carrinho com mercadorias. Um dos policiais o agrediu com cassetete e ele reagiu com uma barra de ferro. Na sequência, um policial apontou uma arma de fogo na direção do ambulante.

Um primo do vendedor informou que Ngange Mbaye estava almoçando, quando viu a PM e equipes da prefeitura recolhendo mercadorias de uma idosa. Ele entrou em confronto com os agentes, quando acabou sendo atingido por um disparo. Após a morte, comerciantes fizeram manifestação e foram dispersados com bombas de gás de pimenta.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que a Polícia Militar instaurou inquérito e afastou das atividades operacionais o agente envolvido na morte do ambulante. A barra utilizada na agressão foi apreendida, assim como a arma do agente.

A ocorrência foi registrada no 8º Distrito Policial como morte decorrente de intervenção policial e tentativa de homicídio. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).