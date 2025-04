Homem tortura e queima braço de mulher com maçarico

Fram localizados o maçarico utilizado e munições - Foto: Reprodução

Um homem foi preso e flagrante nesta quinta-feira, 10, por crimes de tortura e posse de munição de uso restrito. O homem algemou e queimou o braço de uma mulher com uso de maçarico, no Rio de Janeiro.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o homem se beneficiava de um esquema para pagar boletos de alto valor por quantia inferior, geralmente 50% a menos. Tal prática era executada supostamente pela vítima que pegava o dinheiro para liquidar as faturas. No entanto, ela teria deixado de efetuar alguns pagamentos, deixando o preso com dívidas pendentes.

Fram localizados o maçarico utilizado e munições | Foto: Reprodução

Os agentes foram acionados pela esposa do autor, que foi à delegacia registrar uma ocorrência de estelionato e avisou que a suposta autora voltaria no mesmo dia para buscar mais boletos. Quando os policiais civis chegaram ao local, no bairro Edson Passos, encontraram a mulher algemada e com o braço queimado. No imóvel, foram localizados o maçarico utilizado e munições.

No decorrer da apuração dos fatos, foi constatado que o homem recorreu à violência ao descobrir que a mulher não havia quitado parte das cobranças. As investigações seguem em andamento, bem como a 53ª DP desmembrará o inquérito para apurar como eram realizados os pagamentos e a possível fraude bancária.