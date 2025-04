VÍDEO: Sucuri de 6 metros surge com barriga enorme após refeição

Sucuri de cerca de 6 metros aparece em córrego - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma sucuri de cerca de 6 metros de comprimento foi flagrada no córrego Benfica, na cidade de Aquidauana, no Matro Grosso do Sul. O detalhe que chammou a atenção de quem passou pelo local foi o fato dela aparecer com um ventre dilatado.

O registro foi feito após uma refeição possivelmente bem substancial. As imagens foram divulgadas pelo Condomínio Paraíso das Águas, segundo informações do site Agro em Campo.

Na gravação é possível ver o momento em que a serpente se movia lentamente nas águas rasas. As sucuris são conhecidas por sua força e habilidade como predadoras.

A sucuri tem um processo digestivo lento e, após engolir a presa, o estômago começa a decompor os tecidos com enzimas digestivas e sucos gástricos.

Recentemente, em entrevista ao Portal A TARDE, Paulo Bahiano, veterinário e especialista em herpetologia do Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) / Inema, falou sobre os boatos em Salvador de que uma cobra teria engolido um ser humano.

O especialista explicou que não há relatos científicos de sucuris predando o ser humano. "São animais que costumam se alimentar de peixes, anfíbios, aves e mamíferos de pequeno e médio porte em áreas próximas de rios ou alagadiços. É comum vermos na internet vídeos das sucuris matando presas de maior porte como jacarés e capivaras, porém sem a conclusão do caso demonstrando se o animal realmente foi predado", disse o veterinário.