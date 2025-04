Adolescente é morto por policial durante tentativa de roubo

Cleiton Jardson foi encontrado morto em uma praça na Zona leste de Teresina - Foto: Reprodução G1

Um adolescente, de 16 anos, foi encontrado morto, na tarde da quinta-feira, 10, na Praça Senador Bernardino Viana, bairro São João, na zona leste de Teresina, no Piauí. Cleiton Jardson Costa Araújo foi atingido por um tiro disparado por um policial, quando tentava realizar assaltos na região.

Segundo informações repassadas ao G1, pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Piauí, o atirador se identificou como sendo o responsável pelo disparo que acertou o garoto e informou que irá comparecer à delegacia.

Em conversa com o G1, o coordenador do DHPP, o delegado Baretta, revelou que o adolescente morava com a avó e uma irmã. Durante depoimento, os familiares de Cleiton contaram que ele estudava em uma unidade escolar que também fica na zona leste e que costumava ir com a avó no mesmo ônibus que ela pega para ir ao trabalho. No entanto, no dia em que morreu, apesar de seguir a mesma rotina, ele não entrou na escola.

Ainda conforme Baretta, o adolescente foi seguido por um policial que estava nas proximidades e, ao tentar realizar um assalto na área, foi atingido por um tiro na região do glúteo, que saiu na parte da virilha.

"A diretora informou que ele não entrou na escola ontem. Ele foi assaltar próximo a um comércio e o policial seguiu ele e depois atirou. O adolescente também estava armado. O policial se identificou e vai se apresentar, e aí iremos investigar se ele agiu em legítima defesa ou não", destacou o delegado.

De acordo com o coordenador, os familiares de adolescente disseram que ele era usuário de drogas e costumava andar em "más companhias". Algumas pessoas estiveram na delegacia e denunciaram que o adolescente já havia realizado outros assaltos na região.