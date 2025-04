Pai sequestra menino de 6 anos para receber valor de resgate

Criança dada como desaparecida foi achada no porta-malas do carro dos pais em Jardinópolis, SP - Foto: Redes Sociais

Um menino de seis anos foi deixado no porta-malas de um carro em Jardinópolis na manhã desta sexta-feira, 11, pelo seu próprio pai. Conforme informações da Polícia Militar, o homem, que assumiu o crime, deixou o filho escondido no veículo para poder relatar um falso desaparecimento, fingir um sequestro e conseguir o dinheiro do resgate.

Segundo o G1, a criança foi achada cerca de 12 horas depois de a família ter procurado a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência sobre o sumiço. Os pais, Fabrício Henrique Bonetti e Maiara Maria dos Santos, ambos de 28 anos, foram presos em flagrante.

O menino foi levado a uma unidade de saúde para receber atendimento médico e passa bem. Outros três irmãos estão com Conselho Tutelar.

De acordo com o capitão da PM Danilo Daltoso, o pai do menindo disse ter algumas dívidas e estava sendo cobrado "e acabou tendo essa ideia de fazer o falso sequestro para poder arrecadar fundos".

O capitão disse ainda que a criança foi encontrada depois que a mãe se negou a trocar a fralda do filho caçula no porta-malas do veículo. Os policiais militares auxiliavam o casal nas buscas e desconfiaram da atitude dela ao oferecerem ajuda nos cuidados com o bebê.

"Ela disse: 'tem bastante bagunça aí, melhor não abrir [o porta-malas], deixe aí, para a gente poder trocar [a fralda] em outro lugar'. Eles [pais] queriam retornar para a residência. Os policiais suspeitaram, abriram o porta-malas, e a criança foi localizada lá dentro", explicou.