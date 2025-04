Salvador recebe 10º Encontro Nacional de Travestis e Trans negros

Evento tem o apoio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) - Foto: Divulgação

Acontece em Salvador, no Bahiamar Hotel, o 10º Encontro Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros com mais de 200 representantes de instituições públicas e privadas e de organizações da sociedade civil de diversas regiões do país.

O evento, que começou na última quinta-feira (10), vai ter debates de temas como racismo, transfobia e defesa dos direitos do segmento. O evento tem o apoio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), que desenvolve ações de capacitação e estruturação de roteiros, voltadas para a comunidade LGBTQIAPN+.

“Ao mesmo tempo em que vamos a outros lugares, no Brasil e no exterior, para promover a Bahia como destino que acolhe bem o público LGBT+, atuamos também no fortalecimento de eventos que trazem turistas do segmento para o nosso estado. É o caso desse encontro, que tem uma forte representação nacional. Aproveitamos para falar sobre as diversas ações inclusivas do governo baiano ”, explicou a técnica da Coordenação de Regionalização da Setur-BA, Jeane dos Anjos.

A programação ainda inclui visita ao Casarão da Diversidade e ao Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT, no Pelourinho, além de city tour e atividades culturais no Dique do Tororó.