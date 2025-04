Fórum 50+ chega ao fim em Salvador promovendo a longevidade ativa

- Foto: Divulgação

O Fórum 50+: Longevidade Ativa, Produtiva e de Valor, primeiro evento voltado para destacar a importância da inclusão e participação ativa das pessoas acima de 50 anos, encerrou com sucesso nesta sexta-feira, 11.

Realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no bairro do Stiep, o evento reuniu uma média de 250 participantes comprometidos com o tema, que ainda é pouco falado na sociedade civil.

Um dos grandes destaques do segundo e último dia foi a participação da Dra. Janete Vaz, fundadora do Grupo Sabin, e de Morris Litvak, CEO da Maturi, ambos reconhecidos nacionalmente por suas iniciativas voltadas à longevidade produtiva e inclusão etária.

A idealização e condução do evento ficou a cargo da Damicos Consultoria, que tem à frente Maiza Santana Neville Ribeiro, fundadora e diretora executiva da empresa. Em entrevista ao Portal A TARDE, ela celebrou o sucesso do fórum e ressaltou a importância de trazer o tema da longevidade para o centro do debate público.

“Foi um sucesso. O primeiro Fórum realizado aqui em Salvador e ainda um tema que não está sendo tão fácil trazer para a compreensão das pessoas. Tivemos também a felicidade de ter uma grade de palestrantes simplesmente fantástica. Todos elogiando, trazendo ótimos feedbacks de cada palestrante, dos temas, da pertinência dos temas, do valor que esses temas trouxeram para cada um no seu momento de vida, para as organizações, para a sociedade como um todo”, destacou Maiza.

“Ou seja, nós somos precursores nessa busca de trazer um fórum com essa temática para Salvador. Tenho certeza que as vozes dos nossos palestrantes vão ecoar e muito na compreensão de todos que participaram do evento. Foi muito legal, a gente ficou feliz”, completou.

| Foto: Divulgação

Palestrantes

De acordo com Maiza, os especialistas convidados foram cuidadosamente selecionados para apresentar um panorama abrangente e realista sobre a realidade e o potencial do público 50+.

“Tivemos atenção total do público, interesse, ótimos retornos para cada palestrante que falou. Palestrantes assim que nós buscamos selecionar no Brasil, todos eles especialistas nas questões 50+, trazendo não só a parte conceitual de fundamentação das questões relacionadas à longevidade, mas também estudos de casos reais, mostrando as dificuldades enfrentadas e como têm sido contornadas com criatividade, propósito e autoconfiança.”

Além disso, foram compartilhadas experiências novas perspectivas de atuação, como o empreendedorismo social e outras formas de inserção produtiva.

“Trouxemos também experiências super inovadoras e disruptivas, trabalhando com uma visão de trabalhabilidade, não de empregabilidade. Tivemos um portfólio bem amplo de experiências, de insights, de questões que, se bem refletidas, podem trazer muita mudança para quem está aqui em Salvador. Esse grupo tem tantas possibilidades à disposição, mas muitas vezes não tem essa percepção, por desconhecimento desse novo olhar para o mundo do trabalho”, reforçou a diretora da Damicos.