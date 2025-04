Filmes premiados no Panorama voltam à tela neste fim de semana

'WR Discos - Uma invenção cultural' é um dos longas reprisados - Foto: Divulgação

O XX Panorama Internacional Coisa de Cinema segue com a programação de reprises neste fim de semana, e o destaque de domingo, 13, é a exibição dos filmes premiados na Competitiva Nacional. A sessão começa às 18h, no Cine Glauber Rocha, em Salvador, com ingressos a R$14 (inteira) e R$7 (meia-entrada).

Entre os destaques da noite está o longa Mambembe, dirigido por Fábio Meira. A obra transita entre a ficção e o documentário, retomando uma filmagem de 2010 sobre um topógrafo errante e seu encontro com três mulheres de um circo mambembe.



A sessão também inclui a animação baiana Como nasce um rio, de Luma Flôres, que retrata a jornada de descoberta de uma mulher. Ambas as produções foram premiadas e contempladas pelo júri oficial do festival e agora têm nova chance de alcançar o público.

As reprises fazem parte da programação especial pós-festival, que começou na sexta-feira, 11, com os premiados da Competitiva Internacional — 'Caminhando No Escuro', de Kinshuk Surjan, e 'Sal Marinho', de Leila Basma — e seguiu no sábado, 12, com 'WR Discos - Uma invenção cultural', de Nuno Penna e Maira Cristina, vencedor da Competitiva Baiana, e o curta 'Ymburana', de Mamirawá com co-direção de Rômulo G. Pankararu e Maria K. Tucumã.