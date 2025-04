Bolsonaro deixa hospital em Natal e segue para Brasília; cirurgia é descartada

Transferência foi determinada por decisão do próprio Bolsonaro, em conjunto com a família e o médico pessoal - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou no fim da tarde deste sábado, 12, o hospital Rio Grande, em Natal (RN), onde estava internado desde sexta-feira, 11. O ex-presidente foi transferido para Brasília em uma aeronave com suporte de UTI. De acordo com o boletim médico divulgado no início da tarde do sábado, a transferência foi determinada por decisão do próprio Bolsonaro, em conjunto com a família e o médico pessoal.

"Por decisão pessoal do senhor ex-presidente, com a família e o médico pessoal, Claudio Birolini, visando a proximidade com entes queridos, ele será transferido em aeromédico para Brasília", disse o boletim.

De acordo com Birolini, que chegou a Natal na madrugada deste sábado, o problema de saúde do presidente é relacionado com a facada sofrida em 2018 e com as cirurgias posteriores realizadas em decorrência do fato.

"Ficou claro que é um quadro de suboclusão intestinal, que respondeu positivamente às medidas terapêuticas adotadas. No momento, nós descartamos a necessidade de uma intervenção cirúrgica de emergência, no entanto, o quadro que desencadeou tudo isso persiste. Portanto, ele deve ser avaliado periodicamente para reavaliação das condutas", disse Birolini.

O boletim médico também diz que a saúde do ex-presidente está evoluindo de forma estável nas últimas 24 horas. Os sinais vitais e os exames complementares permanecem dentro da normalidade.

Bolsonaro passou mal na manhã da última sexta-feira, 11, em meio a uma agenda na cidade de Santa Cruz (RN), no interior do estado. Foi transferido, em seguida, para um hospital na capital potiguar, em um helicóptero disponibilizado pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra.

Em vídeo nas redes sociais, o ex-presidente diz que vai passar ainda por avaliação para saber se vai haver necessidade de intervenção cirúrgica.