FPE debate qualidade do gasto público e melhoria de negócios em Salvador

Evento vai tratar de temas como eficiência da máquina pública, segurança jurídica, fortalecimento das cadeias produtivas e da democracia participativa - Foto: Reprodução

A Associação Comercial da Bahia (ACB), vai sediar, na próxima segunda-feira, 14, em Salvador, o seminário "Qualidade do Gasto Público e a Melhoria do Ambiente de Negócios", reunindo parlamentares, especialistas, gestores públicos e representantes do setor produtivo para debater políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e ao fortalecimento do ambiente de negócios no Brasil.

O encontro, promovido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) com apoio do Instituto Unidos Brasil (IUB), da ACB, do Fórum Empresarial da Bahia e do Conselho das Entidades Empresariais da Bahia (Consempre), terá três painéis. Eles vão tratar de temas como eficiência da máquina pública, segurança jurídica, fortalecimento das cadeias produtivas e da democracia participativa.

A mesa de abertura vai ter as participações do deputado federal e vice-presidente da FPE Zé Neto (PT/BA), da deputada estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Bahia Ivana Bastos (PSD/BA), além dos presidentes do IUB, Nabil Sahyoun, e da, ACB Paulo Cavalcanti.

O primeiro painel tem como tema “E-commerce, marketplaces, novas tecnologias de compra e venda e os desafios enfrentados pelo varejo físico, pelas pequenas e médias empresas e pela indústria nacional”. O debate mediado pela deputada federal Rogéria dos Santos (REPUBLICANOS/BA) contará com apresentações do presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, do presidente da ACB, Paulo Cavalcanti, além da representante da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), Karoline Lima, e do diretor nacional de Negócios dos Correios, Hilton Rogério Maia Cardoso.

O evento traz ainda o painel “Cadeia de eventos, a indústria do turismo, economia criativa e o desenvolvimento econômico”, mediado pelo deputado federal Léo Prates (PDT/BA). A mesa vai contar com o deputado federal Otto Alencar Filho (PSD/BA), a presidente da Fundação Bahia Viva e vice-presidente da ACB, Isabela Suarez, o representante da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), Rodrigo Moccia, o presidente da Associação Baiana de Startups (ABAS), Mateus Couto, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), Leandro Menezes, e o secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Ângelo Almeida.

O último painel discute sobre “Qualidade do gasto público, modernização e eficiência do Estado e repercussão no empreendedorismo e desenvolvimento econômico”. Com mediação da deputada federal Alice Portugal (PCdoB/BA), trará ainda explanações do deputado estadual Robinson Almeida (PT/BA), do presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Carlos Henrique Passos, do presidente da Federação dos Consórcios Públicos do Estado da Bahia (FECBAHIA), Sivaldo Rios, e do secretário da Fazenda da Bahia, Manoel Vitório.

O presidente da FPE, deputado federal Joaquim Passarinho (PL/PA), vai fazer a apresentação de encerramento do seminário na Bahia.

O presidente da ACB, Paulo Cavalcanti, disse que a proposta do seminário “é simples, mas poderosa”, voltada a unir entidades representativas da classe produtiva e suas respectivas frentes parlamentares no Congresso Nacional, com o objetivo de construir uma agenda comum, com um só foco: transformar o Brasil.