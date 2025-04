SAC amplia horários para emissão da Nova Carteira de Identidade em Salvador

Atendimento da CIN é feito 100% por agendamento prévio através do aplicativo ou portal www.ba.gov.br, ou pelo call center: (71) 4020-5353 e 0800 071 5353. - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Quem desejar emitir a Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) nos SAC Bela Vista e Salvador Shopping contarão com horário ampliado para o serviço a partir de segunda-feira, 14 no Shopping Bela Vista e a partir de terça-feira, 22, no Salvador Shopping. Os dois postos vão funcionar de 7h30 às 21h. Os postos localizados nos Shopping Barra e Shopping da Bahia já aderiram a essa medida.

Em todos os postos, de segunda a sexta-feira, a expansão funciona da seguinte maneira: de 7h30 às 9h (atendimento exclusivo da CIN); de 9h às 18h (todos os serviços de cada posto); e de 18h às 21h (atendimento exclusivo da CIN). Aos sábados, de 8h às 9h (atendimento exclusivo da CIN); de 8h às 13h (todos os serviços de cada posto); e de 13h às 16h (atendimento exclusivo da CIN). É importante ressaltar que o atendimento da CIN é feito 100% por agendamento prévio através do aplicativo ou portal www.ba.gov.br, ou pelo call center: (71) 4020-5353 e 0800 071 5353.

CIN

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de estado civil (original) em mãos. Caso a certidão original esteja plastificada é preciso levar também uma cópia simples. Vale destacar que a CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar. Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site oficial (www.ba.gov.br/administracao) e o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br). A implantação da CIN na Bahia é realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), órgão ligado à Secretaria de Segurança Pública (SSP), e responsável pelo IIPM, em parceria com a Saeb, através do SAC.