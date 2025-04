Ex-PM preso pelo 8 de Janeiro é solto por Alexandre de Moraes

Alvará de soltura de Marco Alexandre Machado de Araújo foi expedido na sexta-feira, 11 - Foto: Reprodução

O ex -policial militar Marco Alexandre Machado de Araújo, de 55 anos, réu na Corte pelos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro, foi solto pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. O ex-agente foi preso na operação Lesa Pátria, preso desde abril de 2023.

O alvará de soltura foi expedido na última sexta-feira, 11. De acordo com publicação da Asfav (Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro), Marcos está indo para a casa neste sábado, 12.

Marco Alexandre deixa o presídio da Papuda, em Brasília, para cumprir prisão domiciliar. Marcos nasceu em Belo Horizonte (MG), porém morava em Uberlândia (MG).

Nas alegações finais da defesa do ex-PM, na ação penal que corre contra ele, os advogados dizem que “o simples fato de estar presente na Praça dos Três Poderes na data dos acontecimentos não é suficiente para fundamentar uma condenação criminal”.

Marcos responde pelos mesmos crimes imputados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que também é réu na Corte, pelos delitos de: associação criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça; e deterioração de patrimônio tombado.