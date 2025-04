Zé Cocá é convidado por Wagner para retornar à base governista

Wagner disse que portas estão sempre abertas, caso Zé Cocá queira retornar - Foto: Divulgação

O prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), foi convidado publicamente pelo senador Jaques Wagner (PT), neste sábado, 12, a retornar à base do governo. As declarações do senador foram durante evento de duas entregas em Jequié: uma escola em tempo integral e unidades habitacionais.

"Nós caminhamos juntos, inclusive eleitoralmente, com Zé Cocá há muito tempo. Deu um ruído na última eleição (2022). Para mim, as portas estão sempre abertas se quiser retornar. A política a gente faz juntando, e não espalhando", disse Wagner, acrescentando estar na torcida pelo retorno do petista.

A solenidade foi dirigida pelo governador Jerônimo Rodrigues (PP), que está no município desde quinta-feira, 10.

Zé Cocá, migrou para a oposição em 2022, indo junto com o movimento feito pelo PP, que foi o anfitrião da agenda, repleta de anúncios e inaugurações. No discurso, Wagner lembrou da amizade que tinha com o falecido deputado federal Luis Eduardo Magalhães.

"A gente briga hoje, briga amanhã. O que não podemos fazer é política da cintura para baixo. É ofender família. Todo mundo sabe que fui amigo do ex-deputado Luis Eduardo. Eu fazia política de oposição ao ex-senador Antonio Carlos Magalhães (pai do parlamentar falecido), mas nunca falei um 'aí' da família dele. E podia conversar com ele, com Luis Eduardo. Na hora da eleição, cada um ia para o seu lado", finalizou o senador.