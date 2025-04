Sessão que cassou Glauber Braga é marcada por tumulto

Deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) - Foto: Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados

A reunião do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que analisa a possível cassação do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) foi marcada por tumulto nesta quarta-feira, 9.

O deputado envolvido na questão, por sua vez, ainda diz que fez greve de fome em protesto contra o processo disciplinar movido pelo partido Novo.

“Hoje já iniciei [a greve], estou o dia inteiro em jejum. Tomei sim a decisão de usar a tática mais radical que o militante político pode fazê-lo. Vou permanecer aqui nessa sala, no Congresso Nacional, até a finalização do processo. Não vou me alimentar até o fechamento desse processo”, afirmou Glauber.

O psolista é acusado de ter quebrado o decoro parlamentar após ter expulsado um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) aos chutes e empurrões da Casa Legislativa em abril do ano passado.

Na semana passada, o colegiado, presidido pelo deputado baiano Leur Lomanto Jr. (União Brasil), tentou dar andamento ao processo, mas acabou não prosperando devido ao pedido de vistas feito pelo deputado Chico Alencar (PSOL).

Glauber cassado

Por quase unanimidade, o colegiado aprovou nesta tarde a cassação do deputado federal Glauber Braga (Psol). Ao todo, 13 parlamentares votaram a favor do pedido, outros cinco se posicionaram contra.

A decisão do Conselho de Ética será analisada no plenário da Câmara dos Deputados pelos demais legisladores. O tema ainda não tem data para ser pautado na Casa.