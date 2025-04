Conselho Nacional de Direitos Humanos irá apurar processo de cassação de Glauber Braga

- Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

Em greve de fome há uma semana como forma de protesto contra o processo de cassação do seu mandato, atualmente em tramitação na Câmara, o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) receberá visita de Representantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) nesta quarta-feira, 16.

O psolista iniciou a greve após o Conselho de Ética da Câmara recomendar, por 13 votos a 5, a cassação do seu mandato, pela acusação de quebra de decoro por agredir um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) em 2024.

De acordo com o CNDH, que é vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, há indícios da "violação ao direito a um processo justo".

Articulação

Segundo Braga e a bancada do PSOL, a punição, que contraria o histórico de leniência do Conselho, seria uma articulação do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) e do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que manobrou para garantir a votação do Conselho de Ética da Casa.