Após acordo, deputado Glauber Braga deve anunciar fim de greve de fome

Deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) acampa no plenário do Conselho de Ética - Foto: Divulgação

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) deve anunciar nesta quinta-feira, 17, o encerramento da greve de fome, após o Conselho de Ética da Câmara aprovar a cassação do seu mandato. O parlamentar iniciou o processo no último dia 9.

Isso porque o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), comunicou que fará uma negociação para suspender o processo contra o parlamentar no período de 60 dias.

“Garanto que, após a deliberação da CCJ, qualquer que seja ela, não submeteremos o caso do deputado ao Plenário da Câmara antes de 60 dias para que ele possa exercer a defesa do seu mandato parlamentar”, escreveu nas redes sociais.

E acrescentou: "Após este período, as deputadas e os deputados poderão soberanamente decidir sobre o processo".

Glauber deve recorrer o pedido de cassação, na próxima semana, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Ao coleagiado, cabe analisar se o rito do Conselho de Ética foi cumprido. Caso entenda ter havido irregularidades, o caso pode voltar para nova análise no órgão.



Glauber cassado

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, 9, a cassação do mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) por chutes e empurrões a um militante do MBL, em abril do ano passado.

O relatório, que contou com a elaboração do deputado baiano Paulo Magalhães (PSD), foi aprovado por 13 membros do colegiado e teve apenas cinco votos contrários.

O caso de Braga foi enquadrado como quebra de decoro parlamentar.