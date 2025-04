Deputado do PL visita Glauber Braga e ignora anistia

Glauber Braga e sua esposa, a deputada Sâmia Bonfim - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O deputado federal Glauber Braga (Psol), que está em greve de fome desde a última semana, recebeu, nesta terça-feira, 15, a visita do colega de legislatura Antônio Carlos Rodrigues, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar do Psol foi um dos principais opositores do último governo.

Carlos, que é único deputado do PL que não assinou o pedido de urgência para a tramitação do Projeto de Lei que prevê a anistia dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023, também rejeitou qualquer tentativa de pressão, e disse ser um dos fundadores do PL.

“Não são aqueles que chegaram agora que vão ditar regras para mim; não vão ditar, não. Eu sou o PL de origem. O PL que construí e ajudei a fundar. Eu não rasgo meu passado”, disparou o deputado no plenário.

Eduardo Bolsonaro reage

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), licenciado do mandato, rebateu a postura do parlamentar. Segundo o filho do ex-presidente, o correligionário tem se mostrado incoerente ao tomar determinadas decisões.

“Acredito que assunto interno deva ser tratado internamente, mas como publicizou e dizendo sempre votar com o PL, siga esta coerência, vote pela anistia igual a esmagadora maioria dos deputados do PL e orientação do líder”, afirmou.

Glauber Braga

O deputado federal Glauber Braga enfrenta um processo que deve culminar na cassação do seu mandato, após agredir, em 2024, um militante do Movimento Brasil Livre (MBL), nos corredores da Câmara dos Deputados.

O Conselho de Ética da Casa decidiu cassar o mandato de Glauber, que desde então está em greve de fome. O destino do mandato do deputado ainda depende do veredito do plenário da Câmara, que ainda não tem previsão de quando vai pautar o tema.