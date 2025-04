Aliança? Arthur Lira não descarta ser vice de Bolsonaro

Arthur Lira não descartou ser vice de Bolsonaro - Foto: Isac Nobrega | PR

Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP) não descartou ser vice em uma eventual chapa presidencial encabeçada por Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2026. O ex-presidente da República está inelegível até 2030.

Questionado sobre uma possível aliança, em entrevista, Lira afirmou que seria uma honra ocupar o posto em qualquer chapa majoritária, seja ao lado de Bolsonaro como junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lira ainda falou sobre uma possível candidatura ao Senado. O seu nome chegou a ser testado recentemente em levantamentos locais de intenção de voto. Em 2022, o deputado federal apoiou a reeleição de Bolsonaro, mas foi cotado, nas última semanas, para ocupar um cargo como ministro no governo Lula.

"São dois cargos que honrariam qualquer brasileiro. Ser vice-presidente da República em qualquer chapa e ocupar uma vaga no Senado Federal, a Casa dos estados, são dois cargos muito honrosos", declarou, complementando que o momento é de "discutir com muita tranquilidade com nosso grupo político", afirmou o deputado.

Bolsonaro inelegível

Inelegível até 2030, Jair Bolsonaro tem reafirmado que será candidato a presidente em 2026. Para isso, o ex-presidente precisará reverter sua inelegibilidade por abuso de poder na Justiça Eleitoral.

Em um cenário sem Bolsonaro, nomes como Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, e de Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama, aparecem como opções dentro do campo da direita conservadora.