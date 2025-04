PL da Anistia: Arthur Lira não assina urgência do projeto

Bolsonaro e Arthur Lira juntos - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), não assinou o requerimento de urgência para a tramitação do Projeto de Lei (PL) que versa sobre a anistia dos envolvidos nos atentados do dia 8 de janeiro.

De acordo com informações da coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, a postura de Lira não teria incomodado os bolsonaristas. Ainda segundo a publicação, o parlamentar alagoano teria se comprometido a votar a favor do projeto no plenário.

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, Lira chegou a ser cotado para assumir um ministério no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As especulações, entretanto, esfriaram nos últimos dias.

PL da Anistia

O Projeto de Lei 2858/2022, de autoria do ex-deputado federal Vitor Hugo (PL), trata sobre a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. Além do PL, outros textos sobre o mesmo assunto estão sendo discutidos no parlamento.

"Ficam anistiados manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos os que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais, em frente a unidades militares ou em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta Lei", diz trecho do projeto.