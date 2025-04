Senador ignora inelegibilidade e aposta em Bolsonaro para 2026

Bolsonaro está inelegível até 2030 - Foto: Carolina Antunes | PR

Inelegível até 2030 por abuso de poder, Jair Bolsonaro (PL) ainda é tido por alguns aliados como a principal opção do campo da direita para as eleições presidenciais do próximo ano. Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) defendeu uma candidatura do ex-presidente em 2026.

Marinho acusou, em entrevista ao jornal O Globo, o poder Judiciário de atuar influenciando a opinião pública sobre a escolha de um outro nome do mesmo campo para a disputa, e disse achar cedo para qualquer decisão que tire Bolsonaro do jogo político.

“A narrativa do Judiciário está influenciando as pessoas, e isso é lamentável. Por que tanta pressa nesse processo? O prazo final é agosto de 2026, período do registro eleitoral. Bolsonaro está ativo, representa a direita, e é necessário aguardar os desdobramentos do processo”, disse o senador.

Quem pode ser candidato?

Com Bolsonaro fora da eleição, inelegível até 2030, outros nomes do bolsonarismo despontam como possíveis candidatos à presidência no próximo ano. Entre as apostas, está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) também aparecem como opções.