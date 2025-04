Bolsonaro manda mensagem assustadora a deputados antes de cirurgia

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi submetido a uma cirurgia de 12 horas - Foto: Reprodução | Instagram

Antes de ser submetido a cirurgia, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um apelo aos senadores e deputados da sigla para aprovar a anistia aos condenados do 8 de janeiro. A súplica foi disparada em um aplicativo de mensagem.

“Deus ilumine cada um dos 513 deputados e 81 senadores em seus votos. Se, com nossas decisões, pavimentamos a nossa eternidade, esse voto tem um peso capital”, escreveu o ex-mandatário.

O pedido, segundo o jornal O Globo, assustou senadores e deputados federais da sigla devido ao tom da mensagem. Com o sucesso da cirurgia, os aliados do ex-presidente ficaram aliviados.

Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia para tratar uma obstrução parcial do intestino causada por aderências formadas após múltiplas cirurgias anteriores, em consequência da facada. O procedimento durou 12 horas, no Hospital DF Star, em Brasília.

Requerimento de urgência da Anistia

Atendendo ao apelo, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), protocolou na segunda-feira, 14, o requerimento de urgência para tramitação do projeto de lei que concede anistia aos envolvidos na invasão do prédio dos Três Poderes.

O documento contou com 262 assinaturas favoráveis para prosperar na Casa Legislativa, sendo que 11 dessas rubricas são de deputados federais baianos.

O texto segue para apreciação do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que pode pautar a urgência para a votação ou não.