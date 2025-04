Wagner descarta negociar acordo sobre projeto de anistia

Jaques Wagner, líder do governo no Senado - Foto: Marcos Oliveira / Agência Senado

Se depender do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), não haverá nenhum tipo de negociação para viabilizar a aprovação do projeto de lei que busca a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

A proposta teve seu requerimento de urgência protocolado na segunda-feira, 14, na Câmara dos Deputados com 262 assinaturas, maioria absoluta na Casa.

“Comigo não tem acordo, eu sou contra o projeto da anistia em qualquer hipótese”, afirmou o senador em entrevista ao jornal Valor Econômico. Para o ex-governador da Bahia, os atos de 8 de janeiro representaram a maior frente à democracia desde 1985 e, caso a proposta seja aprovada na Câmara, significará que “a classe política pirou ”.

Wagner afirma que não rejeita a proposta em razão de cálculo político. Para ele, a aprovação de um projeto que possa levar à restauração da elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro poderia até ser vista como funcional em relação às eleições de 2026.

“Não estou preocupado com o projeto de anistia por conta do Bolsonaro, nem por conta de nenhum desses outros envolvidos. Estou preocupado com o contrato da democracia. A pergunta que faço é: se a casa de qualquer um for invadida e depredada, alguém vai pedir anistia ou vai pedir paciência? Depredaram três Casas aqui [na Praça dos Três Poderes], símbolos da democracia. Então, estou pouco me lixando se Bolsonaro vai ser ou não vai ser candidato em 2026. Há pessoas que acham até que ele é o melhor candidato para a gente derrotar”, avaliou o petista.