Presidente da Câmara não deve pautar PL da Anistia, diz líder do PT

8 de janeiro - Foto: Sergio Lima | AFP

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), não vai pautar a urgência do projeto de lei da Anistia, protocolado pelo Partido Liberal, nesta segunda-feira, 14, isso é o que diz o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ).

"Existem 2.245 projetos que têm assinaturas para urgência. Esse vai ser o 2.246. Então não significa nada. O Hugo [Motta] não vai pautar", afirma.

De acordo com o petista, há um acordo na reunião de líderes para que os parlamentares pautem apenas requerimentos de urgência consensuais, o que não se aplica ao projeto, visto que não conta com o apoio de todos os deputados.

O deputado carioca ainda critica a pressa do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, para o protocolo do requerimento da Anistia.

"O deputado [Sóstenes Cavalcante, líder do PL] começou a ver uma retirada. Muita gente estava achando que era a anistia para o 8 de janeiro e, quando viu, era para o Bolsonaro. Tem gente que é do governo também", disse ao jornal Folha de S.Paulo.