Veja quem são deputados baianos que assinaram urgência de Anistia

Dez deputados federais baianos assinaram o requerimento de urgência - Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

Onze deputados federais baianos assinaram o requerimento de urgência para colocar em votação o projeto de lei que concede a anistia aos condenados do 8 de janeiro que invadiram o prédio dos Três Poderes.

Com 262 assinaturas, a proposta foi protocolada pelo Partido Liberal (PL) e possui apoio da maioria absoluta dos deputados, incluindo de partidos que integram o governo Lula (PT), o que não assegura a tramitação da matéria, porém pressiona o governo no embate sobre uma possível aprovação do texto.

O texto segue para apreciação do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que pode pautar a urgência para a votação ou não.

Depradação do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro | Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Veja baianos que assinaram requerimento

Alex Santana (Republicanos-BA);

Capitão Alden (PL);

Claudio Cajado (PP);

José Rocha (União Brasil);

João Carlos Bacelar (PL);

João Leão (PP);

Leur Lomanto Júnior (União Brasil);

Márcio Marinho (Republicanos);

Paulo Azi (União Brasil);

Pastor Sargento Isidório (Avante);

Roberta Roma (PL).