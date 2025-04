Após 12 horas, cirurgia de Bolsonaro chega ao fim

Bolsonaro sentiu dores abdominais e foi hospitalizado - Foto: Magnus Nascimento / AFP

Após 12 horas de duração, a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro terminou na noite deste domingo,13. O procedimento chamado Laparotomia, que foi iniciado na manhã de ontem e realizado para liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal, ocorreu no Hospital DF Star, em Brasília.

"Cirurgia concluída com sucesso! A Deus, toda honra e toda glória! Estou indo agora para a sala de extubação, onde poderei vê-lo. Em breve, os médicos darão uma coletiva com mais informações. Meu coração transborda de gratidão a cada um de vocês que tem orado, enviado mensagens e intercedido pelo meu amor. Obrigada por estarem conosco nesse momento tão delicado. Seguimos firmes, com fé e esperança!", escreveu Michelle Bolsonaro em suas redes sociais.

Em boletim, os médicos afirmaram que Bolsonaro está estável e sem dores, se recuperando na UTI. Ele já havia antecipado no sábado, que a cirurgia seria longa, porque havia várias aderências intestinais para desfazer.

| Foto: Reprodução redes sociais

Apesar do sucesso na cirurgia, ainda não há previsão de alta hospitalar. Os médicos vão dar uma entrevista coletiva nesta segunda-feira,14, para atualizar o estado do ex-presidente.

Bolsonaro foi internado na última sexta-feira,11, após passar mal em um evento partidário no interior do Rio Grande do Norte. Ainda devido as múltiplas intervenções cirúrgicas realizadas desde a facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018, ele foi diagnosticado com suboclusão intestinal — obstrução parcial do intestino que dificulta a passagem de gases e fezes —, o ex-presidente recebeu atendimento inicial em Santa Cruz (RN), foi transferido para Natal e, posteriormente, levado a Brasília em uma UTI aérea.

Bolsonaro chega a hospital em Brasília | Foto: Reprodução

Veja a íntegra do boletim médico:

NOTA À IMPRENSA

Brasília, 13 de abril de 2025

O ex-Presidente da República Jair Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de grande porte para extensa lise de aderências e reconstrução da parede abdominal.

O procedimento durou cerca de 12 horas, transcorreu sem intercorrências e não exigiu transfusão de sangue. A obstrução intestinal foi causada por uma dobra no intestino delgado, que dificultava o trânsito intestinal. Essa condição foi resolvida durante o processo de liberação das aderências.

No momento, o ex-presidente encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), clinicamente estável, sem dor, e recebendo suporte clínico, nutricional e medidas de prevenção de infecções.

Equipe médica:

Dr. Cláudio Birolini – Chefe da equipe cirúrgica

Dr. Leandro Echenique – Médico cardiologista

Dr. Ricardo Camarinha – Médico cardiologista

Dr. Guilherme Meyer – Diretor Médico do Hospital DF Star

Dr. Allisson Barcelos Borges – Diretor Geral do Hospital DF Star