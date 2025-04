Ex-ministro veterinário aplicou remédio para desconforto de Bolsonaro

Bolsonaro passou mal durante agenda no Rio Grande do Norte e precisou ser internado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após o ex-presidente Jair Bolsonaro sentir um desconforto abdominal durante agenda no Rio Grande do Norte, o que gerou uma internação em Natal e posteriormente uma transferência para Brasília, o ex-ministro do Turismo e médico veterinário, Gilson Machado Neto, aplicou um anti-inflamatório e um remédio para redução de gases para auxiliar Bolsonaro.

Bolsonaro participou de um evento do Partido Liberal em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, mas passou mal. Neste domingo o ex-chefe do Executivo foi submetido a uma laparostomia exploratória, onde o abdômen é completamente aberto o que permite ao cirurgião acessar os órgãos internos com o objetivo de diagnosticar e tratar condições que não foram previamente identificadas através de exames de imagem, que teve início pela manhã.

Segundo a ex-primeira-dama, o quadro de saúde do seu marido é estável. A recuperação deste tipo de procedimento é maior do que posteriormente a uma vídeo-laparoscopia. A incisão demora, em média, seis semanas para cicatrizar e deixa uma cicatriz no abdômen, que com o tempo tende a desaparecer.