Mudança: Eduardo Leite deixa PSDB e se filia ao PSD

Eduardo Leite deixará o PSDB no início de maio - Foto: George Gianni | PSDB

O PSD, presidido pelo ex-ministro Gilberto Kassab, deve ganhar mais um nome de peso em seus quadros nas próximas semanas: o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sairá do PSDB para se filiar ao partido.

A informação é da jornalista Ana Flor, em seu blog no portal G1. De acordo com a publicação, o gestor gaúcho vem conversando com Kassab nos últimos meses para migrar para a sigla, movimento que se concretizará no dia 6 de maio, em Porto Alegre.

Apesar da mudança, Eduardo Leite não recebeu, ainda de acordo com publicação, qualquer garantia de que poderá ser candidato a presidente da República em 2026. O governador chegou a renunciar seu primeiro mandato em 2022, a fim de concorrer ao Planalto, o que não ocorreu.

Mais um governador

O PSD já foi destino recente de outro quadro tucano este ano. Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra deixou o PSDB em março deste, rumo ao partido presidido por Gilberto Kassab. A sigla agora conta com apenas um dos três governadores eleitos em 2022: Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, é o único remanescente.

PSDB luta contra extinção

Sigla histórica que governou o país por oito anos, o PSDB tem sofrido com a ausência de quadros nacionais e perda de quadros importantes. No Congresso Nacional, a legenda também passou por uma redução na bancada, tendo menos de 20 deputados federais na atual legislatura.