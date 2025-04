Câmara: líderes podem estar com dificuldade em barrar anistia

- Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Líderes partidários da Câmara dos Deputados podem estar com dificuldade em frear o avanço da proposta da lei da anistia, após a oposição alcançar o número necessário para pautar a urgência do projeto.

Conforme apuração da CNN, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), deve debater o assunto durante a reunião de líderes marcada para o dia 24 de abril.

Segundo aliados de Hugo, a estratégia da oposição de buscar votos “no varejo” pode dar certo. Sem apoio inicial, o PL buscou partidos em busca de votos individuais. A urgência foi protocolada com 262 votos, cinco a mais que o necessário (257).

A depender da decisão que sairá da próxima reunião, o número dos votos pode subir. Se o presidente decidir pautar a urgência, com endosso das representações partidárias, parlamentares que ainda não assinaram o projeto podem se sentir mais à vontade para votar a favor da proposta.

A expectativa do PL é aprovar a urgência em plenário com número exigido para PEC, ou seja, com 308 votos. Na última terça-feira,15, Hugo Motta sinalizou que a decisão sobre a anistia será tomada em consenso entre os líderes da Câmara.