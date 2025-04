Após pedido de asilo, ex-primeira-dama do Peru chega ao Brasil

A ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, deve desembarcar no Brasil nesta quarta-feira, 16 - Foto: Ernesto Benavides / AFP

A ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, deve desembarcar no Brasil nesta quarta-feira, 16, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Esposa do ex-presidente peruano Ollanta Humala, Nadine solicitou e recebeu asilo diplomático do Brasil, na terça-feira, 15, poucas horas após a Justiça do Peru condenar o casal a 15 anos de prisão.

Para a CNN, fontes do Palácio do Itamaraty e a defesa de Heredia informaram que a previsão é de que o voo chegue à base aérea de Brasília por volta de 12h. Nadine viaja ao Brasil acompanhada de Samin Mallko Ollanta Humala Heredia, filho mais novo do casal, que também recebeu asilo.

Heredia e Humala foram acusados ​​de receber fundos da Odebrecht, rebatizada como Novonor, em sua bem-sucedida campanha eleitoral de 2011. O tribunal também aponta que ambos receberam dinheiro do governo venezuelano, que na época era comandado por Hugo Chávez.

Heredia negou as acusações de ter recebido recursos do governo de Chávez e de qualquer empresa brasileira.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Peru, Heredia entrou na embaixada brasileira em Lima logo após a sentença, buscando proteção diplomática. Após o governo brasileiro comunicar à chancelaria peruana que o asilo diplomático foi concedido, a presidente peruana Dina Boluarte concedeu, na noite de terça-feira, o salvo-conduto para permitir que Heredia e seu filho deixassem o país.

O ex-presidente, um oficial militar aposentado que liderou a nação andina de 2011 a 2016, provavelmente cumprirá sua pena em uma base policial construída especialmente para abrigar os líderes presos do Peru.

Os ex-presidentes Alejandro Toledo e Pedro Castillo estão atualmente presos no local, enquanto Alberto Fujimori permaneceu lá até sua libertação em 2023.