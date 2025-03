Governadora de Pernambuco deixa PSDB rumo ao PSD

Raquel Lyra vai se filiar ao PSD - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Eleita em 2022 pelo PSDB, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, deixará o partido nesta segunda-feira, 10, após nove anos. O destino será o PSD, legenda presidida pelo ex-ministro Gilberto Kassab.

O evento que marcará a troca de sigla acontecerá em Recife, com a presença de Kassab e dos ministros André de Paula (Pesca e Aquicultura) e Alexandre Silveira (Agricultura). O deputado federal Antônio Brito também é esperado no ato.

A mudança de partido é tida como uma movimentação para se aproximar do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A governadora foi eleita sem declarar apoio ao petista, adotando uma posição de neutralidade no segundo turno.

O PSDB, atual casa de Lyra, tem vivido um processo que deve culminar na extinção do partido. Com a saída da pernambucana, os tucanos ficam apenas com o comando de dois estados: Rio Grande do Sul (Eduardo Leite) e Mato Grosso do Sul (Eduardo Riedel).