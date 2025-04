Governo Trump lança site que afirma surgimento da Covid em laboratório

Página diz que patógeno artificial teria vazado de laboratório de doenças infecciosas em Wuhan, China - Foto: SAUL LOEB

A Casa Branca divulgou nesta sexta-feira, 18, um site que defende a teoria de que o coronavírus, causador da Covid-19, foi um patógeno artificial vazado de um laboratório de doenças infecciosas em Wuhan, China.

A página traz uma discussão sobre o surgimento da pandemia de Covid-19, que tem sido alvo de investigações por agências federais, organizações globais de saúde e comitês do Congresso.

Em janeiro, a CIA divulgou um relatório que conclui a informação de que um vazamento de laboratório era provável, mas com “baixa confiança” nessa avaliação, em paralelo às semelhanças dos departamentos de Energia e Estado.

O serviço de inteligência tinha afirmado antes que não havia informações a ponto de determinar a origem do vírus.

A Organização Mundial da Saúde disse que está aberta a todas as hipóteses, incluindo a de que o vírus se tenha espalhado de animais para pessoas em um mercado de Wuhan.

O novo site do governo Trump leva a teoria do vazamento de laboratório ainda mais longe do que a maioria dos relatórios, afirmando que o vírus “possui uma característica biológica que não foi encontrada na natureza” e “se havia evidências de uma origem natural, ela já teria surgido.

O site federal Covid.gov, que antes possuía links para informações sobre vacinas, testes e tratamentos, redireciona atualmente para o site de vazamento de laboratório da Casa Branca.

Mesmo que as agências de inteligência dos EUA tenham permanecido abertas à possibilidade de o vírus ter sido transmitido naturalmente durante pesquisas de laboratório, quase todos concordaram anteriormente que ele não foi geneticamente modificado.

Diversos cientistas acreditam, com base em análises do vírus e nos primeiros casos, que o vírus ocorreu naturalmente em animais e foi isolado para humanos em um surto no mercado de Wuhan. Os cientistas também afirmaram que a origem do vírus pode nunca ser comprovada.

A nova página da Casa Branca cita um relatório final emitido no ano passado pela Subcomissão Seleta da Câmara sobre a Pandemia do Coronavírus, liderado pelos republicanos, cujo link está disponível no site.

Membros republicanos da comissão concluíram no ano passado que o vírus se originou em um laboratório. Os democratas publicaram um relatório separado que não chegou a uma decisão definitiva sobre as origens do vírus, porém também pressionaram por mais transparência.