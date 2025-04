Bruno Henrique diz que não tinha intenção de manipular resultados

Bruno Henrique, indiciado pela PF, disse que não tomou amarelo de forma proposital - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

A defesa do atacante do Flamengo, Bruno Henrique, afirma durante o processo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que investiga uma possível manipulação de resultado que o atleta não atuou de forma dolosa, ou seja, não tinha a intenção de interferir no resultado visando lucro em apostas.

"Sua conduta não apresenta qualquer elemento que denote uma ação dolosa", afirmou a defesa feita pelo escritório Asseff Advogados.

Somado a isso, a defesa do jogador disse que a atuação do árbitro, Rafael Klein que apitou o jogo entre Flamengo e Santos válido pelo Brasileirão de 2023, teria sido suspeita.

"O árbitro também está sendo investigado ou apenas o atleta?", questionou a defesa.

Além disso, a defesa de Bruno Henrique continuou dizendo que: "As decisões acerca da aplicação de cartões ficam concentradas na figura do árbitro. Assim, se os únicos elementos que atestam a existência de irregularidades consistem no elevado volume de apostas, por que todas as suspeitas repousam exclusivamente sobre o atleta, que, como demonstrado, não praticou qualquer jogada que justificasse a aplicação do cartão amarelo?"

A procuradoria do STJD se manifestou pelo arquivamento do processo em setembro de 2024 sendo baseado em três pontos, “lance normal, lucro ínfimo e prática corriqueira”.

De acordo com o órgão, o lance que originou o cartão amarelo para o atleta foi um “lance comum", podendo ser "interpretado como lance normal, sem falta". O STJD arquivou o caso.

"A Procuradoria considerou que o alerta não apontou nenhum indício de proveito econômico do atleta, uma vez que os eventuais lucros das apostas reportados no alerta seriam ínfimos, quando comparados ao salário mensal do jogador", reafirmou o STJD em nota em novembro passado.

No mesmo dia em que a nota foi lançada, a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro, liberaram uma operação que investiga uma possível manipulação do resultado por parte do atleta.

Na última terça-feira, 15, a PF indiciou o atacante Bruno Henrique e mais nove atletas suspeitos de um esquema para manipulação de apostas esportivas.

Relembre o caso:

Tal jogo investigado aconteceu no primeiro dia de novembro de 2023, pela 31º rodada do Brasileirão, na partida, o Santos visitava o Flamengo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Bruno Henrique cometeu uma falta em Soteldo, atleta do Santos, aos 50 minutos do 2º tempo, recebendo o primeiro amarelo. Após isso, o atacante do Flamengo reclamou rispidamente com o árbitro da partida, Rafael Klein, que o puniu com mais um cartão amarelo, gerando um vermelho e a expulsão de Bruno Henrique do jogo. O Flamengo perdeu este jogo por 2 a 1.