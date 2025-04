Messi diz que ficou desconfortável com trio no PSG

Messi diz que não se sentiu confortável com trio de ataque do PSG - Foto: FRANCK FIFE

Atualmente se destacando no Inter Miami, o argentino Lionel Messi falou sobre sua curta passagem pelo Paris Saint-Germain nos anos de 2021 a 2023. Neste recorte, o craque argentino compôs o trio de ataque da equipe francesa juntamente de Neymar e Mbappé, porém os três não renderam como o esperado.

Durante entrevista ao jornal “Simplemente Fútbol”, o camisa 10 argentino disse que sentiu dificuldades para se adaptar ao novo país além de apontar que não se sentia bem com o dia a dia no PSG. Enquanto vestia a camisa do clube francês, Messi não teve suas melhores performances, saindo da equipe com o fim de seu contrato.

“Foram dois anos complicados, porque a gente vinha de viver de um jeito em Barcelona, mas minha família esteve bem em Paris. Mas eu não me senti confortável no dia a dia, nos treinamentos. Eu queria aproveitar o que gosto”, disse Messi.

Pouco tempo após a saída de Messi, Neymar foi o seguinte a deixar a equipe francesa, se transferindo ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. Somado a isso, o francês Mbappe também deixou o PSG, indo para o Real Madrid no meio de 2024.

Números de Messi no PSG

Enquanto atleta do PSG, Messi jogou 75 partidas em duas temporadas, somando 32 gols e distribuindo 35 assistências. Nessas duas temporadas em solo francês, Messi conquistou duas Ligue 1 e uma Supercopa da França.