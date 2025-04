Após volta de Bia Souza, Seleção está definida para Pan de Judô

Bia Souza é campeã olímpica - Foto: Alexandre Loureiro | COB

O Pan-Americano de Judô 2025 acontece, entre dias 25 e 27 de abril em Santiago no Chile. Quem está de volta aos tatames é a campeã olímpica Bia Souza. Além dela, o Brasil vai contar com outros grandes nomes a exemplo de Rafaela Silva, que vai competir na categoria meio-médio (-63kg). O medalhista olímpico Daniel Cargnin também garantiu sua vaga e vai competir na categoria leve. (-73kg).

A equipe do Brasil vai ser formada por atletas que passaram pela Seletiva Nacional, além de atletas pré-classificados por critérios estabelecidos pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ). Larissa Pimenta (52kg) e Giovanna Santos (+78kg), no feminino, e Willian Lima (66kg), no masculino, que inicialmente estavam nessa lista, precisaram ser substituídos. Com isso, Luan Almeida (81kg), e, no feminino, Bianca Reis (57kg) e Nauana Silva (63kg) entraram no grupo.

Veja a lista da Seleção Brasileira

Equipe Feminina

48kg — Natasha Ferreira (Sociedade Morgenau-PR/F.PR.JUDÔ)

52kg — Jéssica Pereira (Instituto Reação-RJ/FJERJ)

57kg — Bianca Reis (E.C. Pinheiros-SP/FPJ)

57kg — Shirlen Nascimento (SESI-SP/FPJ)

63kg — Nauana Silva (E.C. Pinheiros-SP/FPJ)

63kg — Rafaela Silva (C.R. Flamengo-RJ/FJERJ)

70kg — Luana Carvalho (Umbra Vasco da Gama-RJ/FJERJ)

78kg — Beatriz Freitas (E.C. Pinheiros-SP/FPJ)

+78kg — Beatriz Souza (E.C. Pinheiros-SP/FPJ)

Equipe Masculina

60kg — Michel Augusto (SESI-SP/FPJ)

66kg — Ronald Lima (E.C. Pinheiros-SP/FPJ)

73kg — Daniel Cargnin (Sogipa-RS/FGJ)

81kg — Gabriel Falcão (Instituto Reação-RJ/FJERJ)

81kg — Luan Almeida (SESI-SP/FPJ)

90kg — Giovani Ferreira (E.C. Pinheiros-SP/FPJ)

90kg — Rafael Macedo (Sogipa-RS/FGJ)

100kg — Leonardo Gonçalves (Sogipa-RS/FGJ)

+100kg — Rafael Buzacarini (E.C. Pinheiros-SP/FPJ)