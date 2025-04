Após seis anos foragido, suspeito de matar ex-mulher é preso na RMS

- Foto: Divulgação - SSP/BA

Jorge Dias Rocha, de 52 anos, suspeito de matar a ex-companheira Suse Bonfim Oliveira, 50, em outubro de 2019, foi localizado e preso nesta quinta-feira, 17, pela Polícia Civil da Bahia.

Foragido há 6 anos, ele é acusado de matar sua ex-companheira a facadas no bairro de Paripe, enquanto ela estava na companhia de familiares. Ele chegou a ser preso dias depois, mas foi solto em seguida. Na época, a vítima, sesmo sendo socorrida e encaminhada ao Hospital do Subúrbio, não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade médica.

Além do feminicídio, ele também é investigado por ameaçar e tentar coagir testemunhas durante o andamento do processo.



Segundo a Polícia Civil, após diligências e oitivas, o trabalho investigativo localizou o suspeito, que teve a prisão preventiva efetuada por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Periperi, com o apoio de investigadores da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho. O acusado foi conduzido à Polinter, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Relembre o caso

Suse Bonfim Oliveira, de 50 anos, foi assassinada, na madrugada do dia 20 de outubro, com golpes de faca deferidos pelo ex-companheiro. O crime aconteceu por volta de 1h, durante uma festa de aniversário que acontecia na rua São José, em Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A vítima foi surpreendida por Jorge, que estava armado com uma peixeira, no momento em que saia da festa. Ela foi atingida com vários golpes no braço, tórax e cabeça. Outros dois homens, que tentaram socorrer a vítima, também foram atingidos.

Jorge já foi preso em flagrante após agressões contra Suse, em janeiro. Ele teve a liberdade provisória concedida e estava cumprindo medidas cautelares previstas na Lei Maria da Penha.