VÍDEOS: bandidos em motos tocam o terror e realizam assaltos em Salvador

Assaltos foram cometidos na Pituba e na Boca do Rio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As pessoas que circulam por grandes metrópoles já criaram o receito a aproximação de motos ocupadas por duas pessoas e esta semana em Salvador mostrou que o medo tem motivações concretas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento que bandidos em motos roubam mulheres nos bairros da Pituba e Boca do Rio, na capital baiana.

Assalto na Boca do Rio

Uma mulher foi assaltada enquanto estava a caminho de casa na bairro da Boca do Rio, em Salvador. O crime aconteceu na Ladeira da Igreja São Francisco na noite de quarta-feira, 16, por volta das 18h30 e foi registrado por câmeras de segurança (veja o video abaixo).

O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que dois criminosos chegam em motos separadas e abordam a vítima, que caminhava sozinha na ladeira. A ação criminosa é rápida, a mulher retira um objeto na bolsa - provavelmente um celular - e entrega aos bandidos, que seguem em direção a Orla Atlântica.

Assista o vídeo:

Assalto na Pituba

Criminosos em motos seguem cometendo crimes em Salvador e o assalto na Boca do Rio não foi o único registrado por câmeras de segurança nesta semana em Salvador. Na segunda-feira, 14, uma mulher foi roubada na Pituba enquanto entrava no seu carro, que estava estacionado em frente a um estabelecimento comercial (veja o vídeo abaixo).

Imagens do circuito interno do estabelecimento mostram o momento que a mulher estava entrando no seu carro e foi abordada por um homem que estava na garupa de uma moto. Após realizar o roubo, ele se junta ao comparsa e eles fogem.

Assista o vídeo: