Feriadão: Rodoviária de Salvador deve receber mais de 90 mil passageiros

Agerba prevê abertura de mais 600 horários extras - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Com a chegada do Feriado da Semana Santa, muitas pessoas procuram diferentes destinos para viajar e aproveitar o feriado prolongado. Um dos pontos de partida é o Terminal Rodoviário de Salvador que já se encontra com um grande movimento de passageiros.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a previsão é que aproximadamente 94.500 passageiros utilizem o terminal entre os dias 13 e 21 de abril para embarque e desembarque. Além disso, há também a previsão de abertura de 600 horários extras.

Ainda segundo a Agerba, esse número representa um crescimento de 4,13% em relação ao mesmo período de 2024. O órgão recomenda também aos passageiros que adquiram suas passagens com antecedência e verifiquem a documentação necessária.

Confira o movimento previsto por dia:

13 de abril (domingo): 7.000

14 de abril (segunda-feira): 9.000

15 de abril (terça-feira): 9.000

16 de abril (quarta-feira): 13.000

17 de abril (quinta-feira): 21.000

18 de abril (sexta-feira): 13.000

19 de abril (sábado): 10.000

20 de abril (domingo): 6.000

21 de abril (segunda-feira): 6.500

Veja os destinos mais procurados no Terminal Rodoviário de Salvador:

Recôncavo Baiano:

Cachoeira, Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Governador Mangabeira, Maragogipe, Muritiba, Nazaré, Salinas da Margarida, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Félix, Sapeaçu, Saubara.

Costa do Dendê:

Camacan, Camamu, Canavieiras, Eunápolis, Ibirapoã, Itamaraju, Medeiros Neto.

Porto Seguro, Ilhéus, Itabuna,

Região Norte:

Acajutiba, Alagoinhas, Araçás, Aramari, Cardeal da Silva, Catu, Conde, Crisópolis, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, Itapicuru, Jandaíra, Jauzeiro, Olindina, Ouriçangas, Pedrão, Rio Real, Sátiro Dias.

Linha Verde:

Arembepe, Barra do Jacuípe, Guarajuba, Itacimirim, Imbassaí, Massarandupió, Praia do Forte e Praia de Santo Antônio.

Região Oeste:

Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Bom Jesus da Lapa, Jacobina.

Além de:

Vitória da Conquista, Jequie e Ubatã.

Interestadual:

Aracaju, Maceió, Fortaleza, Recife, Petrolina, Rio de Janeiro, São Paulo e João Pessoa.