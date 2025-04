Cobra é encontrada em árvore na Faculdade de Arquitetura da UFBA

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um cobra assustou os alunos da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que foram surpreendidos com a presença do animal em uma árvore no câmpus da Faculdade de Arquitetura (FAU), na Federação, nesta quarta-feira, 16.

Na imagem, é possível ver o animal que aparenta ser da espécie jiboia sendo retirado do local por uma equipe que não foi identificada.

O Portal A TARDE entrou em contato com a UFBA e aguarda retorno. Já o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar disseram que não foram acionados para atuar na ocorrência.

Ao encontrar uma cobra, pode acionar a Polícia Militar pelo 190, assim como a Guarda Municipal, através do número (71) 3202-5312 e o Corpo de Bombeiros (193)